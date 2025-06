Flamengo é o clube não europeu com mais seguidores do mundo; confira lista

Se somado os números de todas as redes sociais utilizadas no estudo, o clube carioca possui 66,4 milhões de seguidores

Se somado os números de todas as redes sociais utilizadas no estudo (X, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube), o clube carioca possui 66,4 milhões de seguidores. Vale lembrar que esses números englobam contas por aplicativo, podendo uma pessoa seguir o Flamengo com mais de uma conta nos serviços citados.

O Flamengo é o time não europeu com mais seguidores no mundo, sendo o 15º clube na soma geral. Os dados são do site suíço Cies football observatory, especializado em estatísticas sobre futebol e foram publicados nesta quarta-feira, 11.

A rede social onde o clube tem mais seguidores é o Instagram, com 22 milhões de usuários inscritos no perfil. A segunda rede no quesito é o X, antigo twitter, com onde o clube possui 14,2 milhões de fãs, seguido pelo Facebook, com 13,5 milhões, o TikTok com 9,4 milhões e por último, o YouTube com 7,4 milhões de inscritos.



Se o ranking for isolado por aplicativo, o Flamengo é o 15º time mais seguido no X, 12º no Instagram, 17º no Facebook, o 25º no TikTok e o 8º no YouTube.

O clube brasileiro mais próximo do Flamengo é o Corinthians, que possui 41,6 milhões de seguidores e ocupa a 21ª posição. Os outros sul-americanos no top 30 da lista são os argentinos Boca Juniors e River Plate, que ocupam 27ª e 28ª colocação, respectivamente.