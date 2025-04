Caso Bruno Henrique: um problema que vai além do campo e atinge o futebol brasileiro

Indiciado pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de apostas esportivas, atacante do Flamengo se torna o nome mais emblemático de um escândalo que levanta dúvidas sobre a integridade do futebol nacional

Mais uma vez, as páginas esportivas se confundem com as policiais. Agora, com um dos casos mais chamativos no histórico recente do futebol brasileiro. Na última segunda-feira, 14, Bruno Henrique, atacante e ídolo do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude para favorecer apostas esportivas.

A investigação aponta que o jogador teria forçado a aplicação de um cartão amarelo durante a partida contra o Santos, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. A atitude teria sido deliberada e com o objetivo de beneficiar apostas de familiares que previam justamente a advertência ao camisa 27 do Fla.