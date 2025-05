O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam hoje, quarta-feira, 28 de maio (28/05), em jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Libertadores de 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas e 30 minutos. (horário de Brasília).

Na tabela, o Flamengo ocupa a segunda posição, com oito pontos, mesmo número que a terceira colocada LDU. No entanto, a equipe rubro-negra apresenta um saldo melhor (2×1). Os equatorianos vão jogar contra o líder Central Córdoba, no Equador. Para não depender dos argentinos, a vitória sobre o Deportivo Táchira é fundamental para seguir na competição. Uma goleada, afinal, já afasta de vez a eliminação.

Com relação ao esquema de jogo, Edgar não deve alterar o time e pode colocar uma equipe para sair nos contra-ataques. Porém, como não tem nada a perder também pode colocar os jogadores mais soltos. No entanto, o treinador não poderá contar com Tamiche e Carlos Sosa, já que ambos cumprem suspensão. (Com Jogada10)

Transmissão de Flamengo x Deportivo Táchira: assistir ao vivo ao jogo da Copa Libertadores hoje, 28

Assista no Player acima ou direto do YouTube