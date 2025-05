Atlético nega interesse em Matheus Gonçalves, do Flamengo

Atacante de 19 anos é uma das promessas do clube, mas não vem ganhando muitas oportunidades com Filipe Luís no Rubro-Negro

Por conta da proximidade da janela de transferências, os clubes já se movimentam no mercado de transferências. Um dos rumos foi que o atacante do Flamengo , Matheus Gonçalves, estaria na mira do Atlético-MG para o meio da temporada. No entanto, o executivo do Galo, Paulo Brack, negou que o clube tenha interesse no atleta.

Além do Atlético, o Flamengo também nega contato pela compra do jogador. O Galo, aliás, acabou de contratar Dudu, que estava no Cruzeiro. Além disso, o clube investiu R$ 150 milhões na primeira janela da temporada.

Matheus Gonçalves se formou nas categorias de base do Flamengo e fez seu primeiro jogo no profissional em 2022. No passado, foi emprestado ao Bragantino, em que passou em branco e deu apenas uma assistência em 13 jogos.

Ao todo, na atual temporada, Matheus Gonçalves soma 10 jogos oficiais, com dois gols em 175 minutos em campo. Neste período, o jogador esteve entre os titulares apenas na vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na sexta rodada do Campeonato Carioca. No mais, o meia atacante permaneceu no banco de reservas em 15 ocasiões.