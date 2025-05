Em nova função, Rodrigo Caio destaca acerto com Flamengo: ‘Minha casa’

Ex-zagueiro agora faz parte da comissão técnica do clube e já estará à beira do campo contra a LDU, nesta quinta-feira, no Maracanã

O Flamengo anunciou, na última terça-feira (13), a contratação d e Rodrigo Caio como novo membro da comissão técnica do clube e auxiliar de Filipe Luís . O ex-zagueiro, inclusive, já pode estrear na beira do campo nesta quinta (15), no jogo contra a LDU (EQU). Assim, o profissional revelou os bastidores do primeiro dia no clube.

“Pude conversar com todos, entender alguns processos. Claro que ainda é muito cedo, primeiro dia, mas quero me inteirar de tudo para me sentir cada vez mais a vontade. E passar um pouco do meu conhecimento, o que eu sei. O mais bacana do futebol é isso, que a gente possa aprender juntos. Está sendo bem legal, uma experiência bacana e espero que a gente possa alcançar nossos objetivos”, concluiu Rodrigo Caio, em vídeo da ‘Flamengo TV’.

Passagem de Rodrigo Caio no Flamengo

Contratado em 2018, Rodrigo Caio permaneceu no Flamengo até 2023. Ao todo, disputou 152 jogos e marcou seis gols. O ex-zagueiro também conquistou 11 títulos, incluindo três Cariocas, dois Brasileiros, Libertadores e Supercopa do Brasil, além de uma Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Nos últimos dois anos da passagem no Flamengo, Rodrigo Caio sofreu com lesões no joelho. Dessa forma, quase não atuou. Em 2022, por exemplo, jogou apenas 12 partidas. Já em 2023, se despediu na penúltima rodada do Brasileirão, no Maracanã. No ano seguinte, assinou com o Grêmio, mas jogou apenas uma partida. Assim, decidiu se aposentar aos 31 anos.