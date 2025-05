Ex-jogador lembra período turbulento em passagem pelo Flamengo: ‘Humilhação’

O ex-meio-campista Diego Ribas relembrou um momento de turbulência em sua longa passagem pelo Flamengo. Em entrevista ao podcast do “ge”, o ex-jogador classificou com vexatório um protesto agressivo da torcida em 2018.

“Foi muito difícil aquele momento para mim, a véspera do jogo, passar por tudo aquilo. Se você for colocar em um pacote assim geral é uma humilhação gigantesca aquilo que o jogador passa. Imagina milhões de pessoas, câmera no teu rosto iluminando, pessoas jogando pipoca na tua cara, cuspindo, te agredindo. E lá do outro lado teu pai, tua mãe, teus filhos e tua esposa assistindo aquilo. Isso porque o goleiro defendeu o teu pênalti”, relatou o ex-atleta.