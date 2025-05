Flamengo joga hoje, 15? Veja horário e como assistir ao vivo ao jogo

Pela Copa Libertadores, Flamengo e LDU jogam hoje, 15, em partida com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo

Flamengo e LDU se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de maio (15/05), em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Libertadores de 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas e 30 minutos. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A transmissão da partida você pode acompanhar online e grátis logo abaixo, pela narração do Youtube da Fla TV.

Flamengo x Bahia: como chegam os times



O Rubro-Negro Carioca joga pela permanência na competição e não poderá perder pontos diante do seu torcedor para manter as chances de classificação. Já a equipe equatoriana, líder do grupo C, confirma sua classificação em caso de vitória no Rio de Janeiro.

A equipe comandada por Filipe Luís está na terceira posição, com cinco pontos. Do outro lado, o time de Pablo Sánchez ocupa a segunda posição, com oito pontos. Uma vitória acaba com o sonho rubro-negro. O Central Córdoba lidera com 11 pontos e está muito perto da classificação, enquanto Deportivo Táchira não venceu até o momento e já está eliminado. (Com Jogada10)