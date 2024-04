Flamengo ao vivo no Brasileirão 2024: onde assistir aos jogos

Jogos do rubro-negro pelo Brasileirão 2024 serão transmitidas na TV aberta e no serviço fechado; veja onde assistir ao vivo à partidas do Flamengo

O Flamengo inicia a trajetória em busca do oitavo título da série A do Campeonato Brasileiro às 16 horas deste domingo, 14, contra a equipe do Atlético Goianiense, no Estádio do Governo do Estado de Goiás, o popular Serra Dourada.

Maior campeão do torneio entre os cariocas, o rubro-negro busca voltar a levantar a taça de campeão da elite nacional, fato que não ocorre há mais de três anos, quando conquistou o bicampeonato das temporadas de 2019 e 2020.

Como um dos principais atrativos do campeonato, o Urubu da Gávea possui acordo com o grupo Globo de televisão, que exibirá todas as partidas do clube no torneio, exceto o confronto como visitante contra o Athletico Paranaense, que detém os próprios direitos de transmissão.