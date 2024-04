Flamengo ao vivo: onde assistir aos jogos do time em 2024

Com o início do Brasileirão 2024, o Flamengo terá um calendário vasto até o fim de 2024; confira onde assistir aos jogos na TV e online

Crédito: Reprodução / ANTONIO PEREIRA / AGIF / AGIF VIA AFP

2024 será um ano repleto de competições para o Flamengo . O Rubro-negro, que já conquistou o Campeonato Carioca , iniciou sua trajetória na Copa Libertadores, que pode render uma vaga no Mundial, e ainda irá começar o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Entrando a partir da terceira fase, o Flamengo ainda irá conhecer seu primeiro adversário na Copa do Brasil de 2024. Ao longo da competição, foram quatro conquistas do torneio, sendo a última delas em 2022.

Durante os meses de junho e julho será disputada a Copa América, na qual diversos jogadores do Flamengo deverão ser convocados para suas respectivas seleções, e a CBF já declarou que durante a disputa do torneio o Brasileirão não será paralisado.

Confira aonde assistir o Flamengo no Brasileirão 2024:

A última vez que o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro foi em 2020, quando o Rubro-Negro obteve seu bicampeonato, em 2019 e 2020, durante o campeonato que ocorreu durante a pandemia da Covid-19. Portanto, as comemorações daquele título foram de forma controlada.

Saiba aonde assistir o Flamengo na Copa do Brasil:

Flamengo na Libertadores: onde assistir ao vivo



Principal torneio do continente sul-americano, a Copa Libertadores de 2024 traz as melhores equipes para a disputa de sua taça. Um dos maiores vencedores do torneio, o Flamengo, em cinco anos, venceu em duas ocasiões. Ao todo, o rubro-negro venceu o torneio por três ocasiões.

Confira quais canais irão transmitir os jogos do Flamengo na Libertadores de 2024:

Globo (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

Paramount+ (Streaming)

Léo Ortiz marca em estreia pelo Flamengo e revela apoio de companheiros no intervalo; CONFIRA