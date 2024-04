Jogos do Flamengo no Brasileirão 2024: tabela com dia e horário

Confira como será a tabela de jogos do Brasileirão 2024 do Flamengo Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP

O Campeonato Brasileiro 2024 da Série A, o Brasileirão, inicia neste fim de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pré-definiu a tabela completa de todos os jogos da Série A e, em busca do seu nono título do Brasileirão, o Flamengo inicia sua trajetória no domingo, 14 de abril (14/04), contra o Atlético-GO. O clube carioca terá um ano de 2024 bem extenso, tendo em seu calendário três competições em disputa: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Este último, caso conquiste o título, ainda disponibilizará uma vaga para uma quarta competição, o Mundial de Clubes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Dentro do âmbito das competições nacionais, o Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes nacionais, gerando vaga para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela. A última vez em que o Flamengo conquistou este título foi em 2020, quando o Rubro-Negro obteve seu bicampeonato, em 2019 e 2020, durante o campeonato que estava sendo vivenciado durante a pandemia da Covid-19. Logo, as comemorações daquele título foram de forma controlada. Tabela dos jogos do Flamengo no Brasileirão 2024 com dia e horário Na busca do seu Eneacampeonato, o Flamengo inicia o Brasileirão de 2024 enfrentando o Atlético-GO, que recém retornou à Série A. Curiosamente, a última partida do clube carioca será também contra uma equipe que em 2024 terá seu retorno para a elite do futebol brasileiro, o Vitória.