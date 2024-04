Flamengo vence Nova Iguaçu no Maracanã e conquista Carioca pela 38ª vez na história

O Flamengo voltou a conquistar o título do Campeonato Carioca. Neste domingo, os rubro-negros venceram por 1 a 0 o Nova Iguaçu, no Maracanã.

Os rubro-negros seguiam com a bola, mas sem a intensidade do primeiro jogo. O panorama da partida só mudou nos minutos finais, quando Everton Cebolinha acertou a trave. Em seguida, Arrascaeta foi lançado na área e chutou para grande defesa de Fabrício. O Nova Iguaçu ainda teve chance de assustar em finalização de longe de Xandinho. Assim, o placar permaneceu inalterado no intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo iniciou com a mesma postura do fim do primeiro e quase abriu o placar com um minuto. Everton Cebolinha chutou colocado da entrada da área e acertou novamente a trave. Em seguida, Arrascaeta recebeu passe na área e mandou na rede pelo lado de fora.

Só que o Nova Iguaçu não sentiu o bom início do Rubro-Negro e respondeu aos nove minutos. Xandinho finalizou colocado e quase acertou o ângulo de Rossi. Os rubro-negros voltaram a chegar com perigo com Everton Cebolinha, que desta vez parou no goleiro Fabrício. Depois, em bate e rebate, De la Cruz mandou para o gol, mas a zaga salvou antes da linha.