Grupo do Flamengo na Libertadores 2024: sorteio define adversários

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Conmebol definiu o chaveamento da nova edição da Libertadores hoje, segunda, 18, no Paraguai. O Flamengo conheceu seu grupo e os clubes que vai enfrentar

Além do Rubro-Negro, seis equipes brasileiras conheceram seus grupos na edição de 2024 da Libertadores. O sorteio começou às 20 horas (horário de Brasília).

Grupo do Flamengo na Libertadores 2024: quem o time o vai enfrentar?



Confira abaixo o grupo do time Rubro-Negro e os adversários:

Grupo E

Bolívar (Bolívia)

Millonarios (Colômbia)

Palestino (Chile)

Grupo do Flamengo na Libertadores 2024: como foi o sorteio?



Os 32 times foram divididos em oito grupos de quatro cada. A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio.

Grupo do Flamengo na Libertadores 2024: como será a nova edição?

Os líderes e vice-líderes de cada chave avançam ao mata-mata. As equipes que ficarem na terceira colocação vão disputar os playoffs da Sul-Americana contra os segundos colocados da competição.