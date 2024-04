Sorteio da Libertadores 2024 ao vivo: assista online e grátis

Conmebol define chaves da nova edição do torneio continental hoje, segunda, 18, no Paraguai. Evento tem transmissão ao vivo; veja onde assistir e horário

Hoje, segunda-feira, 18 de março (18/03), a Conmebol vai sortear a fase de grupos da Copa Libertadores, em Luque, no Paraguai. Sorteio tem início às 20 horas (de Brasília).

Ao todo serão sete equipes brasileiras que vão aguardar quais serão seus grupos na edição de 2024 da Libertadores. Em 2023, o Fluminense conquistou seu título inédito ao vencer o Boca Juniors na final.



Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro cada. Os líderes e vice-líderes de cada chave avançam ao mata-mata. As equipes que ficarem na terceira colocação vão disputar os playoffs da Sul-Americana contra os segundos colocados da competição.

Após a fase de grupos, todas as etapas do mata-mata serão disputadas em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina.