Sorteio da Sul-Americana 2024 ao vivo: assista online e grátis

Conmebol define chaves da nova edição do torneio continental hoje, segunda, 18, às 20 horas (de Brasília), no Paraguai. Evento tem transmissão ao vivo

A nova edição do torneio terá a presença do Fortaleza , que foi vice-campeão no ano passado e está no pote 2 para a definição das chaves.

Hoje, segunda-feira, 18 de março (18/03), a partir das 20 horas (horário de Brasília), a Conmebol realiza o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana de 2024 , em Luque, no Paraguai.

Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro cada. Os primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os segundos disputam um playoff com os terceiros vindos da fase de grupos da Libertadores.

Após a fase de grupos, todas as etapas do mata-mata serão disputadas em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio.