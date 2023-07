Pedro x preparador físico: o que aconteceu no Flamengo? Entenda briga

Neste sábado, 29 de abril, após a vitória contra o Atlético-MG, o preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, de 42 anos, deu um soco no atacante Pedro Guilherme, de 26, no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte.

A briga aconteceu após Pedro recusar-se a fazer o aquecimento, o que irritou o preparador físico. Após a agressão, Pedro prestou queixa contra Fernández e passou por exame de corpo delito.

Fernández foi demitido da equipe rubro-negra. A situação do treinador Jorge Sampaoli ainda não foi definida pelo Flamengo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marinho sai em defesa de Pedro e chama preparador físico do Flamengo de covarde; VEJA



Pedro x preparador físico: briga aconteceu no vestiário após o jogo do Flamengo

Pedro não entrou em campo para a disputa, mas, durante a partida, foi questionado por Fernández por ter sentado no banco de reservas e abandonado o aquecimento, o que acabaria motivando a agressão.

A discussão aconteceu no vestiário da Arena Independência, onde o preparador físico teria dado um soco no rosto do atacante.

Conforme apurou a ESPN, a situação teve início antes do segundo tempo, quando Pedro foi informado por integrantes da comissão técnica que deveria fazer o aquecimento com afinco, pois poderia ser chamado para entrar em campo.

No entanto, após as substituições de Léo Pereira e Everton Ribeiro, o limite de troca foi atingido e Pedro não poderia mais entrar em campo. Mesmo assim, Fernández teria pedido a Pedro que se juntasse ao aquecimento, mas o jogador teria se recusado a fazê-lo. Com isso, após o jogo, o preparador físico teria abordado Pedro.

Antes do soco, Fernández teria dado ainda três tapas no atacante. Os demais jogadores teriam se posicionado em favor de Pedro, pedindo o afastamento de Fernández.

Flamengo: Pedro se posicionou diante da agressão

Pedro postou sobre o ocorrido em suas redes sociais ainda na madrugada deste domingo. Na postagem, seu colega de time, Léo Pereira, comentou: “Estamos com você, irmão!” Outras personalidades também prestaram apoio ao jogador.

Leia na íntegra o posicionamento de Pedro:

“Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernández, membro da comissão técnica do Sampaoli.

A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas.

Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje.

Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face.

Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram.”

Flamengo: Pedro registrou BO e passou por exame de corpo delito

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, com a ocorrência, os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital.

O jogador registrou um Boletim de Ocorrência e passou por um exame de corpo delito na madrugada deste domingo, 30 de julho, no Instituto Médico-Legal André Roquete (IMLAR). O laudo médico demonstrou a presença de lesões leves no rosto e na boca.

Ainda segundo a PCMG, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado, no qual Pablo Fernández “assumiu o compromisso de comparecer à audiência no Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis".

Flamengo: Preparador físico Pablo Fernández se pronunciou após ocorrido

“Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado,” disse Fernández em nota divulgada na tarde deste domingo. Ele disse, ainda, que gostaria de poder falar pessoalmente com os funcionários do clube sobre a situação.

De acordo com o GE, para a diretoria do Flamengo, Pablo Fernández não deve continuar na equipe após o ocorrido. Entretanto, o time ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

A permanência do treinador Jorge Sampaoli no time ainda não foi definida pelo Flamengo. Uma reunião com a presença do diretor executivo do time, Bruno Spindel, para tratar do assunto estava marcada para as 19h de hoje. A tendência é que ele continue no time.

Leia na íntegra a nota de Fernández:

"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor."



Flamengo venceu Atlético Mineiro na Arena Independência

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro em jogo pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro por dois a um neste sábado, 29 de julho, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o jogador Paulinho do Atlético-MG marcou o primeiro gol da partida. Entretanto, no segundo tempo, Léo Pereira foi substituído por Pablo e Everton Ribeiro, por Arrascaeta, que marcou o primeiro gol do Flamengo na partida.

O jogo foi decidido aos 41 minutos do segundo tempo, com o segundo gol do time rubro-negro, marcado por Wesley.

O Flamengo se prepara para enfrentar o Olímpia nessa quinta-feira, 3 de agosto, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.