Arturo Vidal deixa Flamengo e assina com Athletico-PR

O chileno Arturo Vidal assinou com o Athletico-PR, depois de rescindir seu contrato com o Flamengo, anunciou nesta sexta-feira (14) seu novo clube.

"Um reforço de classe mundial! Arturo Vidal, um dos mais renomados atletas do futebol internacional, é o novo meio-campista do Furacão", anunciou o time curitibano em um comunicado oficial.

Vidal chega com contrato até o fim da temporada de 2023.

O Flamengo havia anunciado na quinta-feira a rescisão do contrato com o meio-campista chileno.

'El Rey Arturo', de 36 anos, encerrou uma passagem com pouco brilho no clube carioca, ao qual chegou em meados de julho de 2022.

Vidal realizou seu grande sonho de conquistar a Libertadores, justamente em uma final brasileira em que os rubro-negros derrotaram o Furacão. Ele também conquistou a Copa do Brasil no ano passado.

Mas seu desempenho ficou longe daquele que o manteve por 15 anos em grandes times da Europa e pelos quais muitos o consideram o melhor jogador da história do Chile.

Polêmico e carismático, Vidal estreou profissionalmente no Colo Colo e atuou pelos alemães Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, pelo espanhol Barcelona e pelos italianos Juventus e Inter de Milão.

Desde a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli ao Flamengo, em abril, ele jogou 486 minutos em doze jogos. Vidal não marcou e deu duas assistências.

Com Sampaoli, Vidal e a geração de ouro do Chile conquistou a Copa América-2015, a primeira da seleção. No ano seguinte, conquistou a Copa América Centenário com o também argentino Juan Antonio Pizzi como técnico.

"Já conquistei muitas coisas, mas ainda tenho muitos sonhos", disse o jogador, que aparece vestindo a camisa 23 do Athletico-PR em fotos publicadas nas redes sociais do clube.

"Quero continuar ganhando até o dia de me aposentar. Esse é um passo tão importante quanto os sonhos que tenho, de continuar lutando pela Libertadores, continuar conquistando títulos", completou o chileno, que conquistou 25 troféus na carreira.

Além do futebol abaixo do esperado, o destaque da 'Roja', com quem disputou as Copas do Mundo da África do Sul-2010 e do Brasil-2014, perdeu espaço em relação ao compatriota Erick Pulgar e os brasileiros Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson.

O Flamengo também contratou recentemente o meio-campista Allan, que se destacou no Atlético-MG.

O Athletico-PR, comandado interinamente por Wesley Carvalho, está na 11ª colocação do Brasileirão, com 20 pontos em 14 rodadas, 16 atrás do líder Botafogo.

Em agosto, o time vai jogar a partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, da Bolívia.

