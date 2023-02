Vice-presidente explica por que Flamengo não renovou com Dorival Júnior

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, explicou a decisão de não renovar com o técnico Dorival Júnior para a temporada de 2023. Segundo o dirigente, em entrevista ao ge, a troca se deu após uma “análise” e ocorreria de qualquer maneira.

“O Flamengo teve, na Libertadores, o maior aproveitamento de um clube na história da competição. Em 13 jogos, ganhamos 12 e empatamos um. Então temos confiança nesse elenco, que é vencedor. Mas fizemos uma análise de que precisávamos fazer uma troca de comando e assim foi feito.”, afirmou.

Ainda de acordo com Braz, a chegada de Vítor Pereira foi tratada após a decisão de não continuar com Dorival Júnior, com quem o clube venceu a Libertadores e a Copa do Brasil, no ano passado.

“Entendíamos que [o técnico] precisava ser trocado e foi trocado. Em um segundo momento contratamos o Vítor Pereira, o que é diferente de trocar [o Dorival] pelo Vítor Pereira.”, continuou o cartola.

O dirigente flamenguista ainda afirmou que a saída de Dorival não foi motivada apenas por fatores financeiros.

"Quando você está dentro de uma negociação de renovação, você analisa o custo benefício e todos os itens. Se eu te disser que a decisão ocorreu apenas por uma questão financeira, seria muito raso. Nós analisamos todos os aspectos, inclusive o financeiro.", explicou.

Por fim, Marcos Braz disse, ainda, que as derrotas nas finais da Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes não abalam a confiança do Rubro-negro em Vítor Pereira.

“A contratação do Vítor foi com convicção. É importante deixar claro que não é porque nós perdemos duas finais que eu vou mudar meu discurso.”, finalizou o dirigente.

Após perder para o Al Hilal por 3 a 2, nas semifinais do Mundial de Clubes, o Flamengo ainda tem mais um compromisso na competição e enfrenta o Al-Ahly, derrotado pelo Real Madrid, na disputa do terceiro lugar, neste sábado, 11, às 12h30min (de Brasília). O jogo, que aconteceria em Rabat, teve o local alterado pela Fifa nesta quinta-feira, 9, e ocorrerá em Tânger.

