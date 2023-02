Gerson publica mensagem após expulsão no Mundial e se diz com o "coração destroçado"

Volante não vai atuar contra o Ah Ahly, do Egito, pelo terceiro lugar do Mundial, neste sábado, 11, por estar suspenso

O Flamengo segue no Marrocos para a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. No entanto, a derrota para o Al Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal da competição, ainda repercute dentro do clube.

O volante Gerson utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem aos rubro-negros. O jogador admitiu que está com o "coração magoado".

"A dor, os erros e os dias ruins fazem parte da nossa vida. Ninguém está imune. Reconhecer aquilo que foi feito de errado, aprender, evoluir e seguir. As vezes situações são potencializadas por interferências externas, mas nós não controlamos o externo. Controlamos apenas nós mesmos e por isso olho só para mim, em busca de evolução. O coração do atleta Gerson está magoado. Do torcedor Gerson, destroçado", escreveu o atleta em suas redes sociais.

"Vitimização? Nunca fez e nunca fará parte de mim. Aprendizado. Andar de cabeça erguida com o mesmo brio e espírito vencedor que me fizeram sair de onde saí para chegar até aqui. O sofrimento alimenta mais a minha coragem. Seguirei, de cabeça em pé e consciente de tudo, em busca de ser melhor a cada dia. E serei. Seremos", completou.

Gerson não vai atuar contra o Ah Ahly, do Egito, pelo terceiro lugar do Mundial, neste sábado, 11, por estar suspenso. O volante retornou ao clube nesta temporada após passagem pelo Olympique de Marselha.