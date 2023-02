Treinador alegou que não renovaria o vínculo com o Corinthians devido a um problema de saúde da sogra que o faria voltar para Portugal. No entanto, pouco tempo depois acertou com Rubro-Negro

O Flamengo perdeu para o Al Hilal nesta terça-feira, 7, e caiu na semifinal do Mundial de Clubes. Após o vexame, Galvão Bueno, em vídeo divulgado em suas redes sociais, criticou a diretoria do Flamengo pela demissão do técnico Dorival Júnior, mesmo após conquistar dois títulos pelo Rubro-Negro em 2022. O narrador também disparou contra as escolhas no jogo do atual treinador da equipe, Vítor Pereira, e afirmou que o português “não tem bom caráter”.

“O Flamengo tem um técnico que conquista títulos, que é o Dorival, ganha títulos importantes, inclusive uma Libertadores que leva ao Mundial. Aí vem a diretoria e tira na calada da noite, faz uma covardia com o Dorival para colocar um técnico português, que além de não ser bom não tem bom caráter”, disse Galvão.

A diretoria do Flamengo contratou Vítor Pereira após saída do Corinthians. O português alegou que não renovaria o vínculo com o Timão devido a um problema de saúde da sogra que o faria voltar para Portugal. No entanto, pouco tempo depois do término da temporada fechou acordo para assumir o comando técnico do Rubro-Negro.

Em outro trecho do vídeo, Galvão criticou as substituições de Vítor Pereira no duelo contra o time árabe, principalmente quando, no intervalo, tirou Arrascaeta e, no segundo tempo substituiu Everton Ribeiro. “Com um jogador a menos, precisando ganhar, tira o craque do time, o Arrascaeta. Ah, estava mal fisicamente, ainda voltando, mas não pode jogar mais 20 minutos? Aí toma o terceiro gol e tira o Everton Ribeiro, ou seja, os dois homens da criação. Tem duas palavras, uma é incompetência, a outra é burrice, vocês escolhem”, disparou.

“Foi triste, e a culpa não é só dele, não. É do Landim, do Braz, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Boa sorte para o Al-Hilal e o Real Madrid”, finalizou o narrador.

Veja o vídeo:

Próximo desafio do Flamengo

O Flamengo, agora, volta a campo no próximo sábado, 11, em busca do terceiro lugar no Mundial de Clubes. O time carioca enfrentará o perdedor de Al Ahly e Real Madrid, que jogam nesta quarta-feira, 8.



