Fifa muda local da decisão entre Al Ahly x Flamengo no Mundial de Clubes

A Fifa confirmou a mudança de local da disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes, entre Al Ahly e Flamengo, no próximo sábado, 11, às 12h30 (de Brasília). Antes marcado para acontecer em Rabat, o jogo agora será protagonizado em Tânger.

A entidade não deu uma justificativa para a alteração. Originalmente, a partida seria no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, onde aliás será feita a grande final entre Real Madrid e Al Hilal, às 16 horas.

O Flamengo não avançou no torneio ao perder para o Al Hilal, por 3 a 2. Salem Al-Dawsari (2x) e Luciano Vietto marcaram para os sauditas. Pedro (2x) descontou para o Rubro-Negro.

Já o Al Ahly foi batido pelo Real Madrid. Vinicius Junior, Valverde, Rodrygo e Sergio Arribas construíram o placar de 4 a 1. Ali Maâloul diminuiu na contagem.

Revolta dos torcedores



A mudança de local afetou diretamente os torcedores, que estavam esperando assistir o duelo em Rabat Nas redes sociais, a reclamação foi grande. As principais reclamações giram em torno da logística, já que de uma cidade para outra a viagem dura cerca de 2h30.