Rodrygo revela que Real Madrid não esperava Flamengo na final do Mundial

Autor de gol na vitória sobre o Al Ahly, atacante brasileiro diz que clube espanhol já apostava em presença do Al Hilal na decisão do torneio

Após a vitória do Real Madrid contra o Al Ahly nesta quarta-feira, 8, o atacante Rodrygo admitiu que não esperava enfrentar o Flamengo na final do Mundial. De acordo com o brasileiro, "estava todo mundo apostando no Al Hilal".

"Sendo sincero, a gente sabia que seria difícil o Flamengo passar, estava todo mundo apostando no Al Hilal. A gente esperava que a final fosse contra eles mesmo. Sabemos que será um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar", declarou Rodrygo.

Além disso, o atacante comentou sobre o vídeo que viralizou do dirigente Marcos Braz provocando o Real Madrid após a conquista da Libertadores em 2022, prevendo um possível confronto contra os espanhóis no Mundial de Clubes.

"Depois que você ganha um título tem um momento de euforia, você acaba provocando. Mas eu não vejo como uma provocação, vejo como algo legal do futebol. Claro que motiva um pouco mais o outro time. Motivou até a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo", completou.

O Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal na última terça-feira, 7, e não se classificou para a final do Mundial de Clubes. Com Gerson expulso, o time rubro-negro jogou com um a menos e perdeu por 3 a 1.

Do outro lado da chave, o Real Madrid bateu o Al Ahly por 4 a 1, com gols de Vini Jr, Valverde, Rodrygo e Arribas. O brasileiro teve várias chances de marcar e fez seu gol nos acréscimos. Após assistência de calcanhar de Ceballos, o ex-Santos marcou de "cavadinha".

