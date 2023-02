Mundial: Vítor Pereira vê arbitragem como fator determinante para eliminação do Flamengo

Português enfatizou que as decisões da arbitragem condicionaram o jogo. Para ele, o cenário seria diferente se o jogo terminasse com 11 contra 11 em campo

Nesta terça-feira, 7, o Flamengo perdeu para o Al-Hilal-ARA na semifinal do Mundial de Clubes, por 3 a 2, e acabou eliminado da competição. Após a eliminação, o técnico Vítor Pereira criticou a arbitragem, principalmente por conta da expulsão de Gerson no fim do primeiro tempo.

"Eu vou dar a minha opinião: nos preparamos para este adversário, estudamos o adversário, mas o que nós não nos preparamos é para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória, e se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com mais expulsões. Uma permissividade com as paradas uma atrás das outra", disse.

"No primeiro tempo, o que me recordo é que eles chegaram duas vezes ao nosso gol, com os pênaltis. Portanto, no 11 contra 11, fomos muito mais equipe, propomos o jogo, mas não conseguimos traduzir em gols. No segundo tempo, com um a menos, não foi apatia, é difícil jogar com um a menos. Com 11 contra 11 sairíamos vencedores."

O português rechaçou que o elenco tenha tido pouco tempo de preparação para a competição. Além disso, enfatizou que as decisões da arbitragem condicionaram o jogo. Para ele, o cenário seria diferente se a disputa terminasse com 11 contra 11 em campo.

"Eu acho que a equipe trabalhou bem, tem trabalhado bem, nos preparamos em um nível competitivo que não tem a ver com a Supercopa. Hoje, para mim, é um jogo que tem que ser explicado. Eu não vou mais falar da arbitragem. Mas o jogo foi muito condicionado. Uma equipe que começa a ser carregada com amarelos nos jogadores fundamentais e que depois não pode mais fazer faltas, isso nos condiciona muito. O segundo tempo foi com um a menos, em desvantagem no marcador, fomos à procura do empate, mas não tivemos possibilidade de propor o jogo. Portanto, foram 11 contra 10, e não é a mesma coisa", finalizou.

