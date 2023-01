Flamengo acerta renovação com Pedro até o fim de 2027

O Flamengo anunciou, através de sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, 25, a renovação do contrato com o centroavante Pedro, de 25 anos. O jogador estendeu seu vínculo com o Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2027. Antes, as partes possuíam acordo até 2025.

No clube carioca desde 2020, o atacante teve um início conturbado e chegou até pensar em deixar a equipe em 2022. Na ocasião, o Palmeiras negociou sua contratação, que não avançou por conta dos valores. Após a volta por cima, terminou a temporada de 2022 como artilheiro do time, com 29 gols, ao lado de Gabigol.

Com a camisa do Flamengo, Pedro soma 162 jogos, 73 gols e 19 assistências até o momento. Além disso, conquistou sete títulos: os Campeonatos Cariocas de 2020 e 2021, a Supercopa do Brasil de 2020, o Campeonato Brasileiro de 2020, a Copa do Brasil de 2022, a Copa Libertadores de 2022 e a Recopa Sul-Americana de 2020.

Em 2023, ele segue confirmando seu faro artilheiro. Com o Flamengo revezando o time principal com o sub-20 no estadual, o centroavante disputou três partidas, marcando três gols e dando duas assistências.

