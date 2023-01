Rodrigo Caio celebra retorno aos gramados pelo Flamengo

O zagueiro não jogava desde julho de 2022, quando sofreu lesão no joelho, e tem convivido com as lesões nas últimas temporadas

O Flamengo entrou em campo com uma equipe repleta de jovens no empate contra o Bangu nesta terça-feira, 24, no Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca. Entre os novatos, a exceção foi o zagueiro Rodrigo Caio.

O defensor de 29 anos voltou aos gramados após recuperação de cirurgia no joelho. Rodrigo celebrou poder atuar novamente com a camisa rubro-negra.



"Estou bem. Recuperado, Importante estar retornando, me sentindo bem espero ter uma sequência e cada vez me sentir melhor. Fico feliz pelo reconhecimento (da torcida) do trabalho, dedicação, em um momento difícil da carreira, mas sempre com a cabeça levantada, o melhor está por vir", disse.

Rodrigo Caio não jogava desde julho de 2022, quando sofreu lesão no joelho. O zagueiro tem convivido com as lesões nas últimas temporadas, mas espera poder retornar a grande fase com a camisa rubro-negra.

