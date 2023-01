Conmebol concederá prêmio de 25 milhões de reais caso Flamengo vença o Mundial

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou na tarde desta segunda-feira, 16, que a entidade concederá um prêmio adicional ao Flamengo caso a equipe vença o Mundial de Clubes da FIFA. A coroação é de U$ 5 milhões (cerca de R$ 25 mi).

Segundo o mandatário, essa é uma forma de incentivo ao time que representará a América do Sul na competição.

"A América do Sul quer mais glórias esportivas! A Conmebol concederá um prêmio adicional de U$ 5.000.000 ao Flamengo, campeão da Libertadores, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio", escreveu Domínguez em seu Twitter.

O Mundial de Clubes da FIFA terá início no dia 1º de fevereiro e se estende até o dia 11. Campeões da Libertadores e Liga dos Campeões, Flamengo e Real Madrid estreiam apenas no dia 7 e 8, respectivamente, já na fase de semifinais do torneio.

O adversário do Rubro-Negro ainda não está definido, mas sairá do confronto entre Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al-Hilal, da Arábia Saudita, no dia 4. Caso o time de Vítor Pereira vença o jogo, irá direto para a decisão.

Esta será a terceira vez que o Flamengo disputará o Mundial em sua história. Na primeira, em 1981, com Zico e companhia, derrotou o Liverpool por 3 a 0, em Tóquio. Já na segunda, em 2019, a equipe comandada por Jorge Jesus foi derrotada pelo mesmo Liverpool na final, por 1 a 0, no Catar.

