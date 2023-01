Flamengo encaminha saída do lateral-esquerdo Ramon

O lateral pode ser o terceiro jogador negociado neste início de 2023. O goleiro Hugo Souza e o volante João Gomes também estão com as saídas encaminhadas

O Flamengo está próximo de oficializar a saída do lateral-esquerdo Ramon. A diretoria rubro-negra recebeu uma proposta pelo jogador de 21 anos do Olympiacos, da Grécia.

Segundo a imprensa carioca, os gregos estão dispostos a pagar 1,5 milhões de euros (R$ 8,2 milhões). Na negociação, o clube da Gávea manteria 30% dos direitos econômicos do atleta.

Ramon surgiu no profissional do Flamengo, mas passou parte das categorias de base no Nova Iguaçu. Após ótimo início com a camisa rubro-negra, o jogador perdeu espaço nas últimas temporadas.

O lateral esquerdo pode ser o terceiro jogador negociado neste começo de 2023. O goleiro Hugo Souza e o volante João Gomes estão com as saídas encaminhadas pelos rubro-negros.

