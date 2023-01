Com Mundial próximo, Flamengo envia representante ao Marrocos

Após se sagrar tricampeão da Libertadores, o Flamengo se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro. Inclusive, o clube carioca enviou um representante ao Marrocos, sede do torneio.

O supervisor Gabriel Skinner viajou com a intenção de conhecer cidades, hotéis e locais onde o Flamengo possa treinar durante o Mundial. Os rubro-negros trabalham com a ideia de a semifinal ser em Tanger, com a final sendo disputada em Rabat.

Segundo a imprensa carioca, a delegação do Flamengo viaja no dia 2 de fevereiro rumo ao Marrocos. A semifinal deve ser no dia 7, com a decisão no dia 11.

O sorteio com a definição da tabela do Mundial será feito nesta sexta-feira, 13.

