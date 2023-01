Lyon tenta contratação do volante João Gomes, do Flamengo

O atleta, que tem contrato até 2027 com o Rubro-Negro, ainda não foi relacionado para os jogos do Campeonato Carioca

O volante João Gomes, do Flamengo, está valorizado no mercado europeu. Depois do Wolverhampton, da Inglaterra, o Lyon também entrou na briga pelo jogador de 21 anos. A informação é do veículo francês L’Equipe.

A proposta do clube francês pelo atleta rubro-negro seria de 17 milhões de euros, com mais 2 milhões em metas (R$ 105,8 milhões, ao todo). Ainda de acordo com a publicação, João Gomes é monitorado pela célula de recrutamento do Lyon há um ano e meio.

O interesse dos franceses deixa o volante cada vez mais distante da Gávea. Após o jogo contra a Portuguesa-RJ, o técnico Vitor Pereira não escondeu a possibilidade de o jogador sair do Flamengo. O atleta, que tem contrato até 2027, ainda não foi relacionado para os jogos do Campeonato Carioca.

"Um treinador é uma pessoa que tem que encontrar soluções. Eu vou tentar achar. A questão está entregue à diretoria. Nossa estratégia está pensada internamente e não pode ser pública. Vai ser tratada dentro do clube", disse o treinador português.

Promessa da base do Flamengo, João Gomes estreou no time principal em outubro de 2020. Em 117 partidas pelo clube, o jogador conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2020 e 21), uma Supercopa do Brasil (2021), uma Libertadores (2022) e uma Copa do Brasil (2022).

