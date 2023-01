Flamengo: Vítor Pereira elogia atuação do time na estreia do Carioca e exalta torcida

O Flamengo estreou seus principais jogadores na temporada no último domingo, 16. Os rubro-negros golearam a Portuguesa por 4 a 1, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

O técnico Vítor Pereira avaliou a primeira partida sob o comando da equipe. O português fez questão de elogiar o desempenho rubro-negro.

“Para um primeiro jogo, naturalmente tem algumas coisas para corrigir. É um processo para ir melhorando. Para o primeiro jogo eu gostei da personalidade. É um time sereno com a bola, que tem momentos de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também de pressão bem-feita e de qualidade defensiva. Mas temos que fazer esses momentos perdurarem e crescerem em tempo”, disse.

Técnico exalta torcida

Vítor Pereira não perdeu a oportunidade para exaltar a torcida flamenguista, que compareceu em peso no estádio para acompanhar a vitória da equipe.

“Em relação à torcida, não sei o que dizer com 51 mil torcedores em um domingo à tarde com sol e praia para irem. Só mesmo com muita paixão”, declarou.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, 18, quando terá pela frente o Madureira, em Cariacica, às 19 horas.

