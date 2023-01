CBF divulga tabela detalhada da Copa do Nordeste 2023

A uma semana do início da fase de grupos da Copa do Nordeste, a CBF divulgou a tabela detalhada da competição. Todos os duelos foram definidos, mas houve desdobramento de datas e horários apenas até a quarta rodada do certame.

O primeiro time cearense a entrar em campo será o Fortaleza, próximo sábado, 21. O Leão vai receber o Campinense-PB no estádio Presidente Vargas, às 17h30min. No dia seguinte, 22, novamente no PV, tem um clássico local, entre Ferroviário e Ceará.

A segunda rodada está programada apenas para 4 de fevereiro, mas antes, dia 25 de janeiro, o Fortaleza enfrenta, em casa, o Sergipe, às 21 horas, em duelo válido pela 5ª rodada. Essa antecipação se deve à participação do Tricolor na Copa Libertadores da América.

Na 2ª e 3ª rodada, os três representantes cearenses vão entrar em campo no mesmo dia e horários próximos. Até o momento, os jogos da Copa do Nordeste estão marcados para os fins de semana, terças, quartas e sextas-feiras.

O Clássico-Rei pelo Nordestão está previsto para a 6ª rodada e deve acontecer entre os dias 3 e 4 de março. A hora ainda não está definida e é possível que até lá o Castelão esteja novamente disponível.

A tabela básica do torneio regional mostra que haverá transmissões do SBT, ESPN e do canal Nosso Futebol Copa do Nordeste (pay-per-view na TV por assinatura).

Confira abaixo a tabela da Copa do Nordeste com os jogos dos times cearenses:

1ª rodada

21/1 (sáb) - Fortaleza x Campinense-PB - PV/17h30

22/1 (dom) - Ferroviário x Ceará - PV/18 horas

2ª rodada

4/2 (sáb) - Ceará x Sampaio Corrêa - PV/17h30min

4/2 (sáb) - ABC-RN x Fortaleza - Frsqueirão/18h30min

4/2 (sáb) - Bahia x Ferroviário - Fonte Nova/20h30min

3ª rodada

14/2 (ter) - CSA-AL x Ferroviário - Rei Pelé/19h30min

14/2 (ter) - Ceará x Sport-PE - PV/21h30min

14/2 (ter) - Bahia x Fortaleza - Fonte Nova/21h30min

4ª rodada

17/2 (sex) - Fortaleza x CSA-AL - PV/21h

18/2 (sáb) - Ferroviário x Sergipe - PV/15h30min

18/2 (sáb) - CRB-AL x Ceará - Rei Pelé/19h45min

5ª rodada

25/1 (qua) - Fortaleza x Sergipe - PV/21h

Fluminense-PI x Ceará (22/2 ou 23/2 ou 28/2 ou 1/3)

Ferroviário x ABC-RN (22/2 ou 23/2 ou 28/2 ou 1/3)

6ª rodada (4/3 ou 5/3)

Ceará x Fortaleza

Campinense-PB x Ferroviário

7ª rodada (7/3 ou 8/3 ou 14/3 ou 15/3)

Vitória-BA x Ceará

Fortaleza x Náutico-PE

Ferroviário x Santa Cruz-PE

8ª rodada (21/3 ou 22/3)

Santa Cruz x Fortaleza

Náutico x Ferroviário

Ceará x Atlético-BA



