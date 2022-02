Antes da Supercopa, Flamengo lança nova camisa: veja o preço

O Flamengo lançou sua nova camisa para a temporada e iniciou a venda em seu site oficial. O uniforme pode ser adquirido pelo site do clube por R$ 299,99.

Com listras vermelhas e pretas em relevo ondulado, os detalhes fazem menção aos torcedores e às bandeiras que são vistas nas arquibancadas. O manto também é acompanhado da frase "A maior paixão do Mundo".

Sobre o assunto Gabigol, do Flamengo, desabafa após ofensa racista de torcedor do Fluminense e cobra punição

Flamengo vence San Pablo Burgos e é bicampeão da Copa Intercontinental de Basquete

Paulo Sousa elogia atuação do time após goleada do Flamengo sobre o Nova Iguaçu

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O modelo feminino está sendo comercializado pelo mesmo valor. Já o infantil custa R$ 249,99. O short que faz parte do uniforme de jogo principal sai por R$ 159,99.

“Nos últimos anos, temos procurado usar na criação das nossas camisas oficiais os grandes pilares do Flamengo – nosso escudo, nosso hino, a conquista de 81, entre outros. Eles foram a inspiração visual de camisas que fizeram grande sucesso. Agora, em 2022, a inspiração foi a força, o movimento e o visual espetacular da nossa torcida. É ela que faz do Flamengo a maior paixão do mundo. O resultado ficou muito bonito. Não tenho dúvida que será mais um Manto que a torcida vai gostar”, comenta Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.

A equipe deve usá-lo já na final da Supercopa do Brasil. Neste domingo, 20, o Flamengo encontra o Atlético-MG na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 16 horas, para decidir quem leva o troféu do torneio.

Tags