Paulo Sousa elogia atuação do time após goleada do Flamengo sobre o Nova Iguaçu

O Flamengo goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 nesse domingo, 13, pelo Campeonato Carioca. Além do resultado, a boa atuação da equipe chamou a atenção dos torcedores, e o técnico Paulo Sousa elogiou o desempenho rubro-negro desde os primeiros minutos.

"Claro que quando se ganha com muito volume de gols se identifica muitas coisas positivas. Tivemos alguma dificuldade no primeiro tempo enquanto o nosso adversário esteve fresco. No primeiro tempo tivemos mais capacidade de encontrar espaço pelos corredores laterais, não tanto nos corredores interiores porque nos faltou sobretudo movimentos sem bola em profundidade para poder criar nesse mesmo espaço", disse o técnico português.

Paulo Sousa afirmou que o resultado não vai mudar seu modo de trabalho. A tendência é a manutenção das alterações na escalação nos próximos jogos.

"É dar continuidade a todos os nossos processos, conceitos e princípios de jogo. Continuar a dar ritmo de jogo a toda a nossa equipe e a todos os nossos jogadores de forma que estejam disponíveis para quando forem requisitados. E elevarem o nome do nosso clube e darem orgulho à nossa nação", declarou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 16, às 15h30min, quando terá pela frente o Madureira, no estádio Conselheiro Galvão.

