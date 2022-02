Flamengo vence San Pablo Burgos e é bicampeão da Copa Intercontinental de Basquete

O primeiro título do Flamengo havia sido conquistado em 2014, no Rio de Janeiro

O Flamengo conquistou neste domingo, 13, o seu segundo título mundial no basquete. A equipe brasileira derrotou o San Pablo Burgos, da Espanha, por 75 a 62, no Cairo, capital do Egito, e garantiu o bicampeonato da Copa Intercontinental.

O primeiro título do Flamengo havia sido conquistado em 2014, no Rio de Janeiro. Olivinha, único remanescente da última conquista, foi destaque na partida deste domingo com 17 pontos.

Para chegar ao torneio, o Flamengo venceu o Real Estelí, em Managuá, pela Liga dos Campeões da América de 2020/21, em abril do ano passado. Na disputa pelo terceiro lugar, o Lakeland Magic (franquia do Orlando Magic na liga de desenvolvimento), que foi derrotado pela equipe carioca na semifinal, bateu o Zamalek, do Egito, por 113 a 78, também neste domingo.

Os principais clubes da Europa não participam da competição, devido a problemas com a FIBA (Federação Internacional de Basquete). Os times que disputam a NBA, campeonato mais importante da modalidade, também não disputam o torneio.

O Flamengo foi dominante na partida deste domingo e contou com um bom aproveitamento nas bolas de três para abrir boa vantagem no primeiro quarto: 25 a 12. Com uma equipe experiente, o time carioca soube como administrar o restante da partida para levantar o troféu.

