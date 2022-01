Arrascaeta comemora renovação de contrato com o Flamengo: "Grande desejo"

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 18, a renovação de contrato do meia Arrascaeta. O uruguaio estendeu seu vínculo com os rubro-negros até 2026.

A renovação de Arrascaeta já era discutida com a diretoria desde a temporada passada. A dificuldade nas conversas chegou a possibilitar uma saída do jogador.

Flamengo anuncia renovação de contrato com meia Arrascaeta até o fim de 2026

Através das redes sociais, o uruguaio celebrou a permanência no Flamengo. "Feliz por estender meu contrato com esse grande clube Flamengo. O meu grande desejo é continuar junto ao grupo conquistando grandes títulos pra nossa nação rubro negra", escreveu.

Arrascaeta vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo desde sua chegada, em 2019. Os rubro-negros sofreram em 2021 com uma série de lesões do jogador com a seleção uruguaio.

