Al Hilal faz proposta milionária para contratar Michael, do Flamengo

O técnico Paulo Sousa mal começou o trabalho no Flamengo e já pode ter que solucionar um problema. Isso porque o Al Hilal, da Arábia Saudita, fez uma oferta milionária para contratar o atacante Michael. Na disputa do Mundial de Clubes, o clube árabe tem pressa para fechar contratação e fez oferta de oito milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para tirar o atacante rubro-negro da gávea.

A investida foi rechaçada pela equipe carioca, mas o Al Hilal irá aumentar a proposta pelo jogador. A tendência é a de que, caso uma nova oferta seja feita, os rubro-negros aceitem negociar Michael.

A saída de Michael irá criar um problema para Paulo Sousa. Isso porque o atacante Kenedy deixou o clube após o Chelsea ter requisitado seu retorno. Sem os dois atacantes, o português ficará com poucas opções para o setor. Souza já havia detectado um problema no elenco antes mesmo das saídas de Michael e Kenedy.

Por isso, o nome do venezuelano Soteldo passou a ser ventilado no Ninho do Urubu. Atualmente, o jogador está no Toronto FC, que disputa a MLS.

