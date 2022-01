Rodrigo Caio recebe alta de hospital e será acompanhado pelo clube nos próximos dias

O Flamengo comunicou que o zagueiro Rodrigo Caio recebeu alta na manhã deste sábado. O atleta estava tratando de uma infecção na pele, causada pelos pontos de uma artroscopia feita no joelho direito em dezembro.

Rodrigo Caio estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde o dia 2 de janeiro.Na temporada de 2021, pelo Flamengo, o zagueiro de 28 anos esteve em campo 30 vezes.

A equipe rubro-negra se reapresentou na última segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, e deu início aos trabalhos da pré-temporada sob comando do novo técnico Paulo Sousa. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro diante da Portuguesa-RJ.

