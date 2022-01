Monaco monitora atacante Lázaro, do Flamengo, diz portal francês

Revelado pelo Flamengo, o atacante Lázaro, de 19 anos, está no radar do Monaco. Segundo o site Footmercato, o clube francês procurou o jovem e avalia a possibilidade de uma oferta.

A ideia do Monaco é um empréstimo, com opção de compra fixada em 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões). Lázaro, assim, volta a ser cobiçado no mercado europeu. Em maio de 2021, o Huddersfield, da Inglaterra, chegou a fazer oferta, mas se retirou após contraproposta do Flamengo.

Em 2021, Lázaro disputou 13 jogos pelo profissional do Flamengo. Ele teve oportunidades no Carioca e no Brasileirão. O atacante é um dos principais nomes da base rubro-negra. Em 2019, ele foi decisivo na conquista do Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira, fazendo o gol do título na vitória sobre o México.

O orçamento do Flamengo para 2022 prevê a arrecadação de R$ 140 milhões em vendas de atletas. O clube carioca tem trabalhado neste sentido. Três nomes foram negociados nas últimas semanas.

O volante Max, que estava emprestado ao Cuiabá, foi vendido ao Colorado Rapids, da Major League Soccer (MLS). O Cuiabá acertou a permanência do lateral-direito João Lucas, agora em definitivo. Ele estava cedido ao clube. O Dnipro, da Ucrânia, comprou 60% dos direitos econômicos do atacante Bill, que estava emprestado. Com estas três negociações, o Flamengo vai conseguir cerca de R$ 10 milhões.

