Marcos Braz explica motivo para Flamengo não ter esperado Jorge Jesus: "Chegou no limite"

Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro justifica situação do ex-técnico do Benfica e fala sobre escolha por Paulo Sousa, novo comandante da equipe, até o final de 2023

Marcos Braz revelou o motivo por não ter esperado Jorge Jesus, que rescindiu seu contrato com o Benfica. Em entrevista à TNT Sports, o vice-presidente do Flamengo disse que, como torcedor, ele “poderia até ter tempo”. Entretanto, como um dirigente do clube, “não podia esperar mais nem um dia”.

“Quando o Flamengo chegou na Europa, o tempo era o nosso aliado. O elenco vai se reapresentar no dia 10 de janeiro. A gente tinha um tempo razoável para entender e conhecer um ou dois técnicos. Quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser o nosso aliado, com calma decidimos [a contratação de Paulo Sousa]”, disse.

“Eu entendo a preocupação da torcida do Flamengo e respeito a relação que está tendo a um relacionado nome que poderia estar em questão. O Marco Braz poderia até querer esperar mais um pouquinho, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo chegou no limite e não podia esperar mais um dia”, acrescentou.

O técnico Paulo Sousa rescindiu seu contrato com a seleção polonesa na tarde desta quarta-feira e foi anunciado pelo Flamengo. O time estava sem técnico desde a saída de Renato Gaúcho, que levou a equipe ao vice-campeonato da Libertadores.

