Corinthians x Santa Fe: como assistir ao vivo - online e grátis

A transmissão de Corinthians versus Santa Fe será multiplataforma. A partida será transmitida ao vivo e de forma gratuita pelo canal Goat e na Cazé TV, no YouTube. Outra opção de transmissão será por streaming, através da Pluto TV, e na TV fechada, por meio do Sportv e da Bandsports.

Corinthians x Santa Fe: final feminina do principal torneio do continente

O Corinthians é a equipe que mais vezes conquistou a taça. Com quatro títulos, as ‘Brabas do Timão’ venceram em 2023 suas principais rivais, o Palmeiras, em uma final decidida com um placar de 1 a 0 para a equipe corintiana.

Já o Santa Fe chega à sua segunda final da competição. A outra oportunidade aconteceu em 2021, curiosamente também contra a equipe paulista, e o resultado final foi favorável às atuais campeãs, com um 2 a 0.

Em seu trajeto até a final, a equipe do Santa Fe se classificou em primeiro lugar no Grupo C e eliminou, nas quartas de final, o Alianza Lima, do Peru, e na semifinal, o Independiente del Valle, do Equador.