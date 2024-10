Leoas do Futuro: Fortaleza anuncia a criação de projeto social de futebol feminino

Tricolor do Pici visa dar a 150 atletas de até 17 anos a oportunidade de vivenciar dia a dia e ter aulas com os profissionais do clube

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira, 11, a criação de um novo projeto social de futebol feminino voltado para a formação de jovens atletas. Em parceria com o Governo do Estado do Ceará e a empresa Cegás, o 'Leoas do Futuro' buscará beneficiar 150 atletas de até 17 anos com a oportunidade de vivenciar o dia a dia no CT Ribamar Bezerra e ter aulas com os profissionais do clube.

Para participar do projeto, jovens mulheres nascidas entre os anos de 2007 e 2014, com a faixa etária de até 17 anos, devem se inscrever em um formulário indicado pelo clube e devem apresentar como documentação um atestado médico, a declaração de matrícula escolar, um documento oficial de identificação de um responsável — como o RG —, além dos próprios documentos oficiais como RG e CPF. As vagas são limitadas por ordem de inscrição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gerente das categoria de base do time, Erisson Matias classificou o 'Leoas do Futuro' como uma das maiores conquistas de 2024 da modalidade e acentuou a importância da criação do projeto no âmbito social.