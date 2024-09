Martínez elogia Depay e exalta torcida do Corinthians: "Não para de cantar"

Volante explica como tem se comunicado com o holandês e a opção em ter aceitado a proposta de um clube do futebol brasileiro

“Nunca esperei estrear como visitante, sempre gostei de estrear como mandante. Não esperava perder. Quando jogamos de local, senti algo diferente, porque a torcida não para de cantar. Foi algo muito motivador, gostei muito de jogar este jogo. Todas as pessoas, não só a torcida, os companheiros me deram essa confiança para jogar como mandante. Creio que foi meu melhor jogo aqui”, completou.

“Philadelphia me recebeu da melhor maneira, pude fazer coisas boas. A decisão que tomei de vir ao Brasil e ao Corinthians foi motivação grande para mim, valor do presidente, de Fabinho. É uma honra, um sonho, uma grande equipe. Estou agradecido e contente de estar aqui”, explicou.

Em uma tarde de apresentações no Corinthians, José Martínez conversou com a imprensa sobre sua chegada ao clube paulista, no CT Joaquim Grava. O volante, de 30 anos, que atuava pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos, falou sobre a honra de ter assinado com o Timão e enalteceu a Fiel torcida, neste primeiro contato.

Convivência com Depay

Nos recentes treinamentos, Martínez esteve bem próximo do principal reforço do Corinthians nesta janela: Memphis Depay. Na coletiva de apresentação, o atleta explicou como se comunica com o atacante e afirmou que o holandês irá ajudar muito a equipe a conseguir alcançar seus objetivos.

“Quando cheguei, todos os jogadores me receberam bem, é o que um jogador precisa quando chega. Ele vai nos ajudar muito, a verdade é que me senti muito bem aqui, os companheiros foram muito bem. Com Memphis é outra coisa, motiva muito, foi uma das melhores contratações do ano. Ele vai nos ajudar muito dentro e fora de campo”, analisou.

“Tive cinco anos nos EUA e pude aprender inglês. Como viram, falei em inglês e também dei indicações em inglês. Às vezes me confundo inglês, espanhol, questão de tempo para me acostumar (risos). Importante é falar na partida e ajudá-lo, isso será mais importante”, completou.