Depay estreia e Corinthians vence o Atlético-GO por 3 a 0 pela Série A

O Corinthians vai enfrentar o Atlético-GO: veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Adversário do Fortaleza na Sul-Americana, o Corinthians ganhou do Atlético-GO neste sábado, 21, na Neo Química Arena, por 3 a 0, e voltou a vencer pela Série A. Os holofotes estavam voltados ao holandês Memphis Depay, que fez sua estreia e atuou por cerca de 25 minutos. No jogo, Romero marcou dois gols e Rodrigo Garro selou o triunfo. Apesar do resultado positivo, o Timão segue na zona de rebaixamento do torneio. O time alvinegro pulou para a 17ª colocação da tabela, com 28 pontos, mas se manteve no Z4 por conta do triunfo do Vitória sobre o Juventude, também na tarde deste sábado. Já o Atlético-GO permanece afundado na lanterna, com 18 pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O próximo compromisso do Corinthians será contra o Fortaleza, na próxima terça-feira, 24, na Neo Química Arena, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Timão venceu o Leão por 2 a 0 na Arena Castelão.

Corinthians 3x0 Atlético-GO: o jogo Apesar do forte apoio da torcida, o Corinthians não conseguiu exercer a habitual pressão no início da partida e ainda viu o Atlético-GO levar perigo. Aos 14 minutos, Guilherme Romão cruzou para Luiz Fernando, que dominou de peito na área e bateu cruzado, mas Matheus Bidu apareceu para interceptar. Aparentemente nervoso, o Timão errava muitos passes e não era capaz de empurrar os visitantes. A primeira vez que o time alvinegro assustou o goleiro Pedro Rangel foi aos 25 minutos, em um chute travado de Yuri Alberto. Já aos 27, foi a vez de Charles tocar para Romero, que chegou batendo e mandou a bola muito perto da trave. Aos 33, o Corinthians quase abriu o placar, novamente por meio do paraguaio. Bidu cruzou rasteiro da esquerda, e a bola sobrou com Romero, que tentou finalizar de calcanhar. O chute, porém, explodiu no marcador, que afastou para longe.

A equipe mandante não levava sustos, mas também não controlava as ações. Já nos acréscimos, no entanto, Romero apareceu para estrear o marcador e colocar o Corinthians em vantagem. Após uma cobrança de escanteio, o atacante cabeceou firme, sem chances para o goleiro, e estufou as redes na Neo Química Arena. Segundo tempo O Timão voltou ligado do intervalo e aumentou a vantagem logo aos nove minutos da etapa final. Yuri Alberto puxou contra-ataque em velocidade, deixou dois defensores para trás e rolou para Romero, que fintou o goleiro e chutou de forma rasteira, mas a zaga interceptou. O camisa 9, porém, não desistiu da jogada, recuperou a bola e cruzou na área para o paraguaio, que concluiu no contrapé do arqueiro e anotou o segundo do Corinthians.

O Atlético-GO respondeu aos 19 minutos. Alejo cruzou na área e viu a defesa do Corinthians afastar. A bola, contudo, sobrou com Jan Hurtado, que chegou batendo e obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa. Aos 28, quase Memphis Depay anotou seu primeiro gol pelo clube. Carrillo dominou na direita e cruzou para o atleta holandês na área. Ele se esticou, mas não conseguiu empurrar para o fundo das redes. O Dragão até tentou esboçar uma reação, mas viu o Corinthians aumentar o placar aos 37 minutos, através de Garro. Após um belo passe de Igor Coronado, o argentino invadiu a área e apenas tocou na saída do goleiro para balançar as redes em Itaquera.