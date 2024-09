Memphis Depay desembarca no Brasil com festa da torcida do Corinthians

Memphis chegou ao Brasil na madrugada desta quarta-feira, 11 Crédito: Reprodução/Corinthians

Memphis Depay já se encontra em solo brasileiro. Na madrugada desta quarta-feira, o atacante holandês, anunciado na última segunda-feira como novo reforço do Corinthians, desembarcou em São Paulo e recebeu carinho da torcida, que o recepcionou com muita festa no Aeroporto de Guarulhos. Antes de seu primeiro contato com os torcedores, Depay enganou boa parte da Fiel. Vários corintianos se reuniram e faziam festa no Terminal 3 do aeroporto, mas foram supreendidos ao saberem, já por volta das 4h30 (de Brasília) da manhã, que o jogador desembarcaria em outro local. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atleta, que não viajou em voo comercial, desceu em uma base aérea a cerca de 2 km de distância do aeroporto. Mas isso não impediu que torcedores se deslocassem até o espaço para ver a chegada de Memphis de perto.

O atleta deixou o local escoltado por policiais. A tendência é que, ainda nesta noite, ele vá à Neo Química Arena, para ser oficialmente apresentado à torcida. O time encara o Juventude no estádio, a partir das 21h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depay regularizado Memphis Depay assinou um contrato válido por dois anos com o Timão. Ele já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia no sábado, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A escalação do atacante, porém, depende das condições físicas que ele apresentar. O holandês poderá defender o Corinthians no Brasileirão e na Sul-Americana. Ele não foi inscrito a tempo para atuar na Copa do Brasil, já que o prazo se encerrou na última segunda-feira.