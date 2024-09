Corinthians tenta cartada para ter Depay em Copa do Brasil

O Corinthians ainda não conseguiu regularizar o atacante Memphis Depay para a sequência da Copa do Brasil, mesmo em caso de classificação sobre o Juventude nesta quarta-feira (11). No entanto, o Timão tentará usar uma “carta na manga” para usar o centroavante nas fases adiante.

Exlplica-se: o prazo para a regularização de novos atletas encerrou-se na última segunda-feira (09). No entanto, o Corinthians não recebeu um documento essencial da federação espanhola, responsável pelos registros dos jogadores no futebol local, o que impediu a conclusão dos trâmites no Brasil. Assim, o clube pretende argumentar com a CBF que a falta do documento foi culpa da Real Federação Espanhola, e não do próprio Timão.