Memphis Depay é anunciado oficialmente pelo Corinthians, adversário do Fortaleza na Sula

O atacante holandês Memphis Depay foi anunciado oficialmente pelo Corinthians, na tarde desta segunda-feira, 9. O jogador, que estava no Atlético de Madrid assinou vínculo com o Timão até o final da temporada de 2026.

A diretoria corintiana ainda trabalha na regularização do jogador para que ele fique apto para os jogos do Campeonato Brasileiro, mas também, para a Copa Sul-Americana, onde enfrentam o Fortaleza pelas quartas de final. O prazo no torneio internacional se encerra na sexta-feira, 13.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A tendência é que Depay chegue ao Brasil na manhã de quarta-feira e tenha seu primeiro contato com Fiel Torcida no duelo contra o Juventude, na Neo Química Arena.