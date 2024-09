Corinthians anuncia contratação de Memphis Depay

Atleta holandês estava sem clube após fim do contrato com o Atlético de Madrid e deve ser apresentado na quarta-feira

Em vídeo, o Corinthians mostrou uma torta holandesa, sobremesa famosa no Brasil, e também uma camisa laranja, cor da seleção da Holanda, e uma pessoa com os dedos nos ouvidos, lembrando comemoração famosa de Memphis.

O Corinthians, afinal, deve desembolsar pouco mais de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações diluídos nos 28 meses de contrato. O acordo entre o Corinthians e o atacante holandês aconteceu depois da apresentação de um projeto esportivo e de marketing e do aumento da primeira proposta feita ao jogador.

A carreira de Depay

Após não renovar com o Atlético de Madrid, Memphis Depay, aliás, ficou livre no mercado e optou pelo acerto com o Corinthians. Na última temporada pelo time comandado por Diego Simeone, Memphis atuou 39 vezes, marcou nove gols e deu duas assistências. O acordo com a equipe brasileira deve ter validade até o fim de 2026. A expectativa é que ele seja apresentado na quarta-feira (11).