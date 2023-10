Corinthians finaliza preparação e viaja para enfrentar Fortaleza com 25 relacionados

O técnico Mano Menezes relacionou 25 jogadores para a partida. A novidade entre os selecionados fica por conta do meia-atacante Matías Rojas, que foi desfalque nos últimos dois jogos devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O confronto contra o clube nordestino marca a reestreia do comandante à frente do Alvinegro. O treinador não esteve na beira do gramado na derrota para o São Paulo. Na ocasião, o auxiliar Sidnei Lobo foi o responsável na área técnica.

Após empate por 1 a 1 no duelo de ida, o clube paulista precisa vencer o Fortaleza para garantir de maneira direta a vaga na grande final da Sul-Americana. Em caso de nova igualdade no placar, o classificado será definido na disputa por pênaltis. Do outro lado do chaveamento, LDU-EQU e Defensa y Justicia-ARG disputam lugar na decisão.

A equipe deve ser escalada com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

Veja relacionados do Corinthians para enfrentar o Fortaleza