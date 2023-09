Corinthians encerra preparação para jogo contra Fortaleza; veja provável escalação

O treino do dia começou com uma ativação física na academia e o aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico Vanderlei Luxemburgo organizou um trabalho tático para realizar os últimos ajustes na equipe. Houve ainda repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas com os atletas.

Roni, com trauma no tornozelo, e Giovane, com lesão no tendão do reto femoral da coxa esquerda, são desfalques certos para o compromisso contra o Leão do Pici. Maycon, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, também é baixa.

Bruno Méndez e Matías Rojas retornam da data Fifa nesta quarta-feira e a tendência é que fiquem de fora do jogo, já que não participaram da preparação com os companheiros. O Timão não divulgou a lista de relacionados para o duelo.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.