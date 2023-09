De olho no Fortaleza, Corinthians trabalha finalizações em segundo treino da semana

Em meio à pausa da Data Fifa, Timão segue preparação para o duelo contra o Tricolor, na próxima quinta-feira, 14, no Castelão, pelo Brasileirão

Pelas imagens divulgadas pelo clube, Renato Augusto foi ao gramado para participar do treino. O jogador sentiu dores musculares nos últimos dias, mas deve estar apto para o confronto contra o Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores iniciaram com uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no campo. Depois, o técnico Vanderlei Luxemburgo organizou um treino de posicionamento e enfrentamento em espaço reduzido. Houve ainda um complemento de finalizações e de cabeceios defensivos.

O Corinthians realizou o segundo treinamento da semana, nesta quinta-feira, 7, no CT Dr. Joaquim Grava. O grupo, entre outras coisas, aprimorou finalizações nas atividades pensando no confronto contra o Fortaleza , dia 14, uma quinta-feira, pela Série A.

O Corinthians retorna às atividades nesta sexta, 8, no período da manhã. O duelo diante do Fortaleza, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, está marcado para o dia 14 de setembro, na Arena Castelão, a partir das 19 horas (de Brasília).

O Timão ainda se vê ameaçado pela zona de rebaixamento do Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela, com 26 pontos. A equipe vem de três empates consecutivos no torneio.