Novo técnico do Corinthians, Cuca se diz "totalmente inocente" em caso de estupro

O técnico Cuca, na coletiva de apresentação do Corinthians, negou que tenha participado do caso de estupro em Berna, em 1987. Segundo o técnico, ele é totalmente inocente, alegando que Sandra Pfäffli, a vítima de 13 anos na época, não o reconheceu como um dos autores do abuso sexual.

“Esse é um tema delicado, pessoal meu. Faço questão de falar sobre ele e tentar ser o mais aberto possível quanto a isso. Ocorreu há 37 anos, em 1987. Era emprestado do Juventude ao Grêmio, tinha acabado de chegar lá. Tenho uma lembrança muito vaga, faz muito tempo. Tinha 23 anos na época, a gente jogou uma partida e subiu uma menina para o quarto, um quarto duplo. Essa foi minha participação", iniciou Cuca.

"Sou totalmente inocente, não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve um ato sexual a vulnerável, isso foi a pena que foi dada. A gente ouve um monte de coisa, inverdades, que chegam a ofender. Vou fazer 70 anos daqui a pouco, tenho duas filhas. É um tema que eles nem existiam, já era casado, sou até hoje", continuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei meu dedo indevidamente em nenhuma mulher. Tive duas vezes no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, nunca foi me questionado isso em uma coletiva. Não é só o Cuca que não falou do tema, naquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete um estupro, você pega uma pena de anos. Meu erro foi não ter me defendido. Não tinha dinheiro e nem sabia do julgamento. Ficamos na averiguação, eu não estava, a vítima não me reconheceu. Se ela disse que eu não estava e juro por Nossa Senhora que não estava, como posso ser condenado pela internet?", comentou o treinador.

"A mulher tem uma autodefesa maior e quero fazer parte disso, quero ajudar. por isso estou aqui, em um clube que tem diversas torcedoras. O clube que tem a causa do “respeita as minas”. Claro que o protesto é cabido dentro do que é passado. Por que eu devo desculpas para a sociedade se não fiz nada? Dois anos e meio fui jogar ali do lado na Espanha e nunca teve consequência nenhum", finalizou.

Sobre o assunto Contratação de Cuca incomoda funcionários do Corinthians; entenda

Torcedores do Corinthians criticam acerto com Cuca: "Total repulsa"

Corinthians mexe no comando técnico e anuncia Cuca até o final do ano

Torcida do Corinthians protesta

Muitos torcedores do Corinthians na internet, especialmente mulheres, se manifestaram fortemente contra a chegada de Cuca. Algumas torcidas organizadas, como Camisa 12, Estopim e Pavilhão 9, publicaram notas de repúdio. A Gaviões da Fiel não se manifestou.

Nesta sexta, 21, os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados, com dizeres contrários à chegada de Cuca. Além disso, um grupo de corintianas protestaram na frente do CT Dr. Joaquim Grava no período da tarde.

A carreira de Cuca

Essa é a primeira vez que Cuca dirige o Corinthians. Ao longo de sua carreira, o treinador de 59 anos já dirigiu clubes como São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Santos.

Em sua carreira, Cuca já conquistou uma Copa Libertadores (2013), dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2021), uma Copa do Brasil (2021), quatro Campeonatos Mineiros (2011, 2012, 2013 e 2021) e um Campeonato Carioca (2009).

A estreia de Cuca será no próximo domingo, 23, contra o Goiás, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha.

Tags